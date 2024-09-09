Emine Erdoğan\'dan Eğitim Yılı Mesajı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenler için başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı olması dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından '#OkullarAçılıyor' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum" dedi.