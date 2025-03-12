Emine Erdoğan, "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na ilişkin video paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin, karanlık gecelerde bile özgürlüğüne yürüyen bir direnişin adıdır. Kardeşliğimizin sarsılmaz gücüne olan inancımızla, zulmün gölgesi ne kadar uzun olsa da Filistin'in gökyüzü bir gün mutlaka aydınlanacak." mesajına yer verdi.