Emine Erdoğan'dan Filistin Mesajı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Filistin Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 'Filistinlilerle Kardeşlik İftarı' programından görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı.

14.03.2025 08:53  Güncelleme: 09:31
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 'Filistinlilerle Kardeşlik İftarı' programından görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin, karanlık gecelerde bile özgürlüğüne yürüyen bir direnişin adıdır. Kardeşliğimizin sarsılmaz gücüne olan inancımızla, zulmün gölgesi ne kadar uzun olsa da Filistin'in gökyüzü bir gün mutlaka aydınlanacak" mesajına yer verdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İnsan Hakları, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

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