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Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu tebrik etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı tebrik ederek, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı çalışmalarda başarılar diledi. Emine Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştirilecek olan bu tarihi yolculuğun Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında nice ilklere vesile olacağına inandığını belirtti.

Emine Erdoğan, Türkiye\'nin ilk uzay yolcusunu tebrik etti
17.01.2024 - 18:49,
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum. Al bayrağımızı ufkun ötesinde dalgalandıracak olmak, hayali kurulan bir hedefe daha ulaşmak, hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk. Bu tarihi yolculuğun Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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