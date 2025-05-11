Emiralem Çilek Festivali Yapıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde 15. Emiralem Çilek Festivali gerçekleştirildi.

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin kortej yürüyüşüne İzmir Valisi Süleyman Elban ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Emiralem çileğinin lezzetiyle dünyaca bilindiğini belirterek, gelecek yıl festivali uluslararası seviyede yapacaklarını ifade etti.

Üretici ve tüketicinin bir araya geldiği etkinlikte çilek ürünlerinin yanı sıra yerel lezzetler de sergilendi.