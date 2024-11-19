Emirates Hava Yolları'ndan Uçuş Askıları

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Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yolları, Irak'ın başkenti Bağdat seferlerinin kasım ayı sonuna kadar karşılıklı olarak askıya alındığını açıkladı.

Şirketten konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Bağdat uçuşlarının karşılıklı olarak kasım sonuna kadar askıya alındığı belirtildi.

Emirates Hava Yolları, Beyrut uçuşlarını 31 Aralık 2024'e kadar iptale devam edeceğini aktardı.

İsrail'deki durumun da "yakından izlendiği ve yetkililerle yakın temas halinde olunduğu" ifade edilen açıklamada, Tel Aviv'e yapılan tüm uçuşların da askıya alınma kararının ikinci bir duyuruya kadar süreceği kaydedildi.