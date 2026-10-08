Emirdağ\'da gıda fabrikasındaki yangını itfaiye söndürdü, tesiste hasar oluştu

Emirdağ'da gıda fabrikasındaki yangını itfaiye söndürdü, tesiste hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gıda fabrikasının patates işleme bölümünde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınan yangın tesiste hasara neden oldu.
AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın fabrikada hasara neden oldu.
Emirdağ Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren gıda fabrikasının patates işleme kısmında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler bir anda tesisin geniş bir bölümünü sardı. İşçilerin haber vermesi üzerine Emirdağ ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının başlatıldığı fabrikada hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
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