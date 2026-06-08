Emirdağ'da Yaşlılar İçin Telsiz Desteği - Son Dakika
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Emirdağ'da Yaşlılar İçin Telsiz Desteği

Emirdağ\'da Yaşlılar İçin Telsiz Desteği
08.06.2026 11:19
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Emirdağ'da yalnız yaşayan yaşlılar, telsizle ihtiyaçlarını belediye ekiplerine bildiriyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde telefon kullanmakta zorlanan yalnız yaşayan yaşlıların ihtiyaçları, evlerine bırakılan telsizle ulaştıkları belediye ekiplerince gideriliyor.

Emirdağ Belediyesi iki yıl önce Bas-Konuş Projesi'ni hayata geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da desteklediği proje kapsamında, ilçe merkezinde telefon kullanmakta zorlanan, yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi kişiler tespit edildi. Alınan telsizler, belirlenen kişilere dağıtılarak proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

Acil iletişim hizmetiyle yaşlılar, ihtiyaçlarını telsizle ulaştıkları belediye ekiplerine bildiriyor.

İhtiyaçları günün her saatinde yerine getirilmeye çalışılıyor

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AA muhabirine, Belçika başta olmak üzere yurt dışında yaklaşık 250 bin hemşehrisinin yaşadığını söyledi.

Gurbettekilerin anne ve babalarının da Emirdağ'da yaşadığını anlatan Koyuncu, şöyle konuştu:

"Yanında kimse olmayan yaşlılar için 'Bas-Konuş Projesi'ni hazırladık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da projemizi çok beğendi ve uygun gördü. Projemize destek verdi. Buradan 7/24 hizmet veriliyor. Yanlarında kimsesi olmayan ve dar gelirli 100 yaşlı kişiye telsiz gönderdik. Ekiplerimiz gelen talebi hızlı şekilde yerine getiriyor. Bu hizmetimiz çok beğenildi. Anne ve babalarının güvende olduğunu hissediyorlar. Belediye olarak ihtiyaç anında her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz."

"Benim de gönlümü alıp gidiyorlar"

Projeden faydalanan 83 yaşındaki Yeter Özçelik, telsize basıp ihtiyaçlarını belediyeye bildirdiğini ve taleplerinin kısa sürede karşılandığını dile getirdi.

Belediye ekiplerinin evine tansiyon ve şeker ölçümüne bile geldiğini vurgulayan Özçelik, "Yalnız yaşıyorum. Kimsem yok. Belediye ekipleri ilaçlarımı alıyor, ihtiyaçlarımı görüyorlar. Benim de gönlümü alıp gidiyorlar." dedi.

KOAH hastası 66 yaşındaki Orhan Yeşildağ da Bas-Konuş Projesi'yle ihtiyaçları belediye personelince karşılandığı için çok memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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