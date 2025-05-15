Emlak Konut GYO'dan 3,25 Milyar Lira Kar - Son Dakika
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Emlak Konut GYO'dan 3,25 Milyar Lira Kar

Emlak Konut GYO, 2025'in ilk üç ayında 3,25 milyar lira net kar elde etti, büyüme hedeflerine devam ediyor.

15.05.2025 12:54
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Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2025'in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon lira net kar elde ettiklerini bildirdi.

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, 2024 Olağan Genel Kurulu, şirketin Ataşehir'deki genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Açıklamada buradaki konuşmasına yer verilen Yılmaz, "2025'in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon lira net kar açıkladık. Bu, yatırımcılarımıza güçlü ve dengeli bir bilanço sunduğumuzu açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, aynı dönemde şirketin aktif büyüklüğünün 218 milyar 72 milyon liraya, net aktif büyüklüğünün ise 167 milyar 100 milyon liraya ulaştığını belirtti.

"Toplam 3 bin 4 bağımsız bölüm sattık"

Bu rakamların, sürdürülebilir büyüme stratejilerinin kararlılıkla devam ettiğini ve uzun vadeli potansiyellerini daha da pekiştirdiğini ortaya koyduğunu aktaran Yılmaz, "Yılın ilk çeyreğinde 360 bin metrekare büyüklüğünde, toplam 3 bin 4 bağımsız bölüm sattık. Bu satışlardan elde ettiğimiz 31,5 milyar liralık gelir, kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın ve projelerimize duyulan güvenin en somut göstergesidir." açıklamasında bulundu.

Elde edilen başarının, markaya duyulan güvenin bir sonucu olduğunu belirten Yılmaz, "Stratejik bölgelerde gerçekleştirdiğimiz 5 yeni arsa alımıyla, 2025'in ilk çeyreğinde şirket portföyümüze 255 bin 500 metrekarelik yeni bir alan kattık. Bu arsaların toplam ekspertiz değeri 9 milyar 171 milyon lira olarak belirlendi." değerlendirmesini yaptı.

"Gayrimenkul Yatırım Fonu, projelerimize finansman çeşitliliği sağlayacak"

Yılmaz, bu yatırımlarla birlikte proje geliştirilebilir toplam arsa büyüklüğünün 4 milyon 63 bin metrekareye, ekspertiz değerinin ise 64 milyar 425 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde, ikisi gelir paylaşım modeli olmak üzere toplam 29 ihale sürecini başarıyla ve şeffaf bir şekilde sonuçlandırdıklarını belirten Yılmaz, "Sonuçlanan 2 gelir paylaşımı ihalesinde, 7,2 milyar lira toplam satış geliri öngörülmüş olup, bu gelirin 3,4 milyar lirası Emlak Konut payı olarak belirlendi ve bu ihaleler ortalama 2,09 gibi yüksek bir çarpan değeriyle tamamlandı." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, şirketin 5 milyar lira hedef büyüklüğe sahip Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kurmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yeni fon, yatırımcılarımıza düşük riskli ve öngörülebilir getiri sunarken, projelerimize finansman çeşitliliği sağlayacak. Şirketimizin başarıyla yürüttüğü projeler, güçlü bilançosu ve yatırımcılara sunduğu güven ortamı, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun temel taşlarını oluşturuyor. 2025 yılına güçlü adımlarla başladık ve yıl sonu hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Paydaşlarımızla birlikte daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz."

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ve paydaşlar da toplantıda yer aldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emlak Konut GYO'dan 3,25 Milyar Lira Kar - Son Dakika

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