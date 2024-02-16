Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Bir Adım Bin Umut Projesi\' tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2023 Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde düzenlenen ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Bir Adım Bin Umut Projesi"nin tanıtım ve ödül töreni düzenlendi.
Avlu Balıkesir Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası sinevizyon gösterimi ile devam etti.
Daha sonra Balıkesir Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Erhan Tetik, proje hakkında bilgi verdi. Tetik, proje ortakları ile yürütülen, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımlarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve toplumun bir parçası olduklarının farkına varmalarının sağlanması, kişisel gelişim, tarih bilinci, sosyal yaşam ve kültürel zenginlik anlamında milli değerlere uygun çalışmalar yapılması amaçlanan "Bir Adım Bin Umut Projesi" kapsamında il genelinde 13 bin 500 çocuk ve gençle birebir iletişim kurulduğunu söyledi.
Ayrıca, okçuluk, yüzme, tekvando kursları yanı sıra halk oyunları, davul, gitar, bağlama ve keman branşlarında enstrüman kursları verildiğini belirten Tetik, öğrencilere ağız, diş sağlığı ve göz taraması, çocuk ve gençlere yönelik koruyucu ve önleyici faaliyetler yapıldığını bildirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi ilçe belediyelerinin destekleriyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde 3 bin 285 çift ayakkabı, 2 bin 266 mont, 2 bin 274 eşofman, 956 satranç ve mangala takımı, 440 oyuncak, 240 hikaye kitabının ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hediye edildiği duyuruldu.
Çocuk ve gençlerin katılım sağladığı "2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılı" temalı şiir ve "Polis" temalı resim yarışmasının da düzenlediği etkinlik, öğrencilerin gitar, keman ve halk oyunları gösterisi, dereceye girenlerin şiirlerini okuması ve Resim ve Şiir Yarışması Ödül Töreni ile sona erdi.
Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, şube müdürleri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bir Adım Bin Umut Projesi' tanıtıldı - Son Dakika
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