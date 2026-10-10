Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, eski Genel Müdür Ergun için taziye mesajı yayımladı

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, vefat eden eski Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun için taziye mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, Fidan, "1992-1993 yılları arasında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan emekli Vali Sayın Yılmaz Ergun vefat etmiştir. Merhum Genel Müdürümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.