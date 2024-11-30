Endonezya, 116 Arakanlı Müslümanı Kurtardı - Son Dakika
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Endonezya, 116 Arakanlı Müslümanı Kurtardı

Endonezya balıkçıları, batan tekneden 116 Arakanlı Müslümanı kurtardı. Kurtarılanlar hasta ve çaresizdi.

30.11.2024 19:16
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Endonezya'nın kuzeyinde balıkçıların, tekneleri batan 116 Arakanlı Müslümanı kurtardığı bildirildi.

Endonezyalı yetkililerin açıklamasına göre, Bangladeş'te bulunan dünyanın en büyük mülteci kampı Cox's Bazar'dan gelen Arakanlı Müslümanların teknesi Açe eyaleti açıklarında battı.

Bölgede avlanan balıkçılar, çocuk ve kadınlardan oluşan, çoğu hasta 116 Arakanlıyı kurtardı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Kasım 2023'ün ortalarından 20 Eylül 2024'e kadar 2 bin 26 Arakanlı Müslüman teknelerle Endonezya'ya geldi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış; olaylarda çoğu Müslüman, binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Arakan'dan kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya, 116 Arakanlı Müslümanı Kurtardı - Son Dakika

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