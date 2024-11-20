Endonezya 2050'ye Kadar Net Sıfır Emisyon Hedefliyor

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Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ülkesinin 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmasını beklediğini bildirdi.

Antara News sitesinin haberine göre, Subianto, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapılan "Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi" oturumunda konuştu.

Endonezya'nın doğal kaynaklar açısından zengin olduğuna dikkati çeken Subianto, net sıfır karbon emisyonu hedefine 2050'den önce ulaşacakları konusunda ümitli olduğunu kaydetti.

Subianto, Endonezya'nın jeotermal rezervlere sahip olduğunu vurgulayarak palm yağından ürettikleri biyodizelin de fosil yakıt tüketimine alternatif olabileceğini ifade etti.

Güncel biyodizel üretiminin Endonezya'nın dizel enerji ihtiyacının yüzde 50'sini karşıladığını aktaran Subianto, bu doğal enerji kaynağının ilerleyen süreçte ülkenin tüm ihtiyaçlarını karşılamasını beklediklerini dile getirdi.

Subianto, Endonezya'nın konumu sayesinde güneş enerjisinden de faydalanabileceğine işaret ederek "15 yıl içerisinde tüm fosil enerji santrallerimizi tedavülden kaldırmayı ve bu süreç içerisinde 75 gigavattan fazla yenilenebilir enerji inşa etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.