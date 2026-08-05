Endonezya'dan İsrail'e Saldırılara Kınama

Endonezya, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları kınayarak buna acilen son verilmesi çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Endonezya, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal eden, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasını kasten baltalayan ve Filistin halkının acılarını daha da artıran, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullanıldı.

İsrail'in acilen ve derhal saldırıları durdurmaya çağrıldığı açıklamada, İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ateşkes anlaşması kararlarına uymaya davet edildi.

Hamas'ın Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması olarak hazırlanan yol haritasını kabul etmesinin de memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Bu, çatışmanın sona erdirilmesi yolunda atılmış önemli bir adımdır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Endonezya, Orta Doğu'da adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa giden tek yol olarak, ilgili BM kararları ve uluslararası düzeyde mutabık kalınan parametrelere uygun şekilde, iki devletli çözüm temelinde bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açacak güvenilir bir siyasi süreci destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir."