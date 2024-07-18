Engelli Bilek Güreşçisi Sezer Uslucuk, Özel Gereksinimli Öğrencileri Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
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Engelli Bilek Güreşçisi Sezer Uslucuk, Özel Gereksinimli Öğrencileri Sporla Buluşturuyor

Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu engelli olan milli bilek güreşçi Sezer Uslucuk, özel gereksinimli öğrencilere spor yapma imkanı sağlayarak sosyalleşmelerine yardımcı oluyor. Uslucuk, farklı spor dallarını öğrencilere uygulamalı olarak öğretiyor ve onlarla haftanın 4 günü bir araya gelerek sporu sevdirmeyi hedefliyor. Engelli bireylerin sporla tanışmasının sosyal hayatlarına olumlu etkileri olduğunu belirten Uslucuk, iletişim kurma konusunda deneyimli olduğunu ve öğrencilere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ediyor.

18.07.2024 11:09
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FADİME YILMAZ ELMA - Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olarak hayata devam eden milli bilek güreşçi Sezer Uslucuk, özel gereksinimli öğrencileri sporla tanıştırarak sosyalleşmelerini sağlıyor.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan 32 yaşındaki Uslucuk, 15 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası engelli oldu. Annesini 2013'te beyin kanamasından kaybeden Sezer, moral ve motivasyonunu sağlamak amacıyla spora yöneldi.

Vücut geliştirme ve halterle ilgilenen daha sonra fizyoterapist olan yakınının tavsiyesi üzerine profesyonel spor yaşamına başlayan Sezer, bilek güreşinde katıldığı 2019'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kiloda bronz madalya alırken, geçen yıl Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 65 kilo sağ ve sol kolda kürsünün zirvesinde yer aldı.

Engeline rağmen hayata küsmeyip başarılarıyla örnek olan Sezer, özel gereksinimli çocukları sporla buluşturmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Engelsiz Proje" isimli çalışma başlatmaya karar verdi. Bu kapsamda Uslucuk, farklı il ve ilçelerden Oktay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen yaklaşık 30 öğrenciye satranç, badminton, bilek güreşi, voleybol, futbol gibi çeşitli spor dallarını uygulamalı öğretiyor.

Haftanın 4 günü öğrencilerle bir araya gelen Uslucuk, onlara sporu sevdirmeyi amaçlıyor.

"Onlarla nasıl iletişim kuracağımı çok iyi biliyorum"

Bedensel engelli milli bilek güreşçi Sezer Uslucuk, AA muhabirine, engelli bireyleri sporla buluşturmak için yola çıktığını söyledi.

Bir dönem kendisinin de aynı sıkıntıları yaşadığını belirten Uslucuk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde göreve başladıktan sonra çeşitli spor dallarını engelli bireylerle tanıştırmak istediğini dile getirdi.

Uslucuk, her gün rehabilitasyon merkezine farklı öğrencilerin geldiğini anlatarak, "Öğrencilerle ilk başta konuşuyorum çünkü etkinlikleri yapmak istemeyenler oluyor. Onları ikna ediyorum ve şu an hepsi sporu çok seviyor. Gelmek istemeyen öğrenciler de artık etkinliklerimize katılmak istiyorlar." dedi.

Uslucuk, öğrencilerin ailelerinden güzel tepkiler aldığını aktararak, "(Sizin sayenizde çocuklarımız sporla tanıştı ve yüzleri gülüyor.) diyorlar. Engelli bireyler genellikle sosyal hayata girmekten çok çekiniyorlar ve uzak duruyorlar. Spor sosyal hayatlarına artı şeyler katıyor. Sporla tanıştıktan sonra öz güvenleri artıyor." diye konuştu.

Engelli bireylerle doğru iletişim kurabilmenin önemine değinen Uslucuk, "Onlarla nasıl iletişim kuracağımı çok iyi biliyorum. Buraya gelmek istemeyenler bile benim geleceğimi duyunca koşa koşa geliyorlar. Onlara, 'Siz yeter ki istediğiniz branşla ilgilenin, eğitim konusunda sizin yanınızdayım.' diyorum. Onlara her türlü desteği vermeye hazırım, onlar yeter ki yapmak istesinler. 11 yıldır sporun içerisindeyim. İlk 3 yılım kendimi eğitmekle geçti. Daha sonra dünya şampiyonunu Türkiye'de yendim. Türkiye şampiyonuyum ve milli takımdayım. Engel diye bir şey yok, azmetmek ve başarmak önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelli Bilek Güreşçisi Sezer Uslucuk, Özel Gereksinimli Öğrencileri Sporla Buluşturuyor - Son Dakika

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