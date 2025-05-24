Engelli Gençler Temsili Askerlik Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Gençler Temsili Askerlik Heyecanı Yaşadı

24.05.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 26 engelli genç, temsili askerlik uygulaması ile bir günlüğüne askerlik sevinci yaşadı.

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Temsili Askerlik' uygulaması kapsamında 26 engelli genç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende duygu dolu anlar yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, temsili askerlik yapan gençler ellerini Türk Bayrağı üzerine koyarak yemin etti. Temsili askerler adına konuşan Bekir Bayyiğit, "Engellerimiz nedeniyle bu kutsal görevi yerine getiremedik. Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinç yaşadık. Bu şerefli üniformayı giymek ve görev yapmak her zaman hayalimizdi. Bu imkan bize büyük mutluluk yaşattı, şu an tarifi imkansız bir sevinç içerisindeyiz" dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, törende yaptığı konuşmada, "Askerlik, Türk milletinin ruhunda ve özünde yer alan kutsal bir görevdir. Gençlikten olgunluğa giden yolda bir dönüm noktasıdır. Temsili askerlik uygulaması sayesinde engelli vatandaşlarımız da bu onura ortak olma sevincini yaşıyor" diye konuştu.

Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz ise konuşmasında şöyle dedi:

"Bugün 26 Mehmetçiğimiz, yürekleri ve inançlarıyla Şanlı Türk Ordusu'nun üniformasını giyerek asker oldular. Bu onuru yaşayan evlatlarımızı ve onları yetiştiren anne-babalarını yürekten kutluyorum. Her Türk gencinin bu şerefli orduya mensup olduğunda duyduğu gurur çok büyüktür. Terhislerinin hayırlı olmasını diliyor, uygulamayı gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, bir günlük askerlik görevini tamamlayan engelli gençlere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Gençler Temsili Askerlik Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi

17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
14:29
Rusya ve Ukrayna 307 esiri takas etti
Rusya ve Ukrayna 307 esiri takas etti
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
00:32
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
23:50
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
23:41
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
23:25
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
23:09
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
23:01
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
22:37
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
22:05
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi
İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
22:05
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması
Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 18:01:53. #7.13#
SON DAKİKA: Engelli Gençler Temsili Askerlik Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.