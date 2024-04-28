Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 81 ilde yapıldı

Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 81 il genelinde yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu, adaylara engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verildi.

Sınav için 115 bin 146 aday başvurdu. Sınav, 81 ilde 97 sınav merkezinde, 1284 bina ve 25 bin 53 sınav salonunda gerçekleştirildi, sınavda 68 bin 922 görevli yer aldı.

Adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulandı. Bu kapsamda, 4 bin 507 aday, işitme-1 testinden, 20 bin 487 aday zihinsel engelli testinden ve 90 bin 152 aday ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava girdi.

EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adaylar başvurdu. Sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 aday başvuru yaptı.

Adaylar, engel durumlarına ve sınav salonlarına erişim durumlarına uygun sınav salonlarına atandı. Tekli salonda 19 bin 289 aday, toplu salonda 95 bin 857 aday sınava girdi.

Sınavda adaylara 9, 16 ve 18 punto kitapçık hazırlandı. Sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı aldı. 318 ÖSYM temsilcisi de sınavın uygun şartlarda yapılmasını takip için sahada görevlendirildi.

EKPSS sonuçları, 23 Mayıs'ta açıklanacak ve 4 yıl geçerli olacak.