Engelli Satranç Turnuvası Düzenleniyor

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "İrade Engel Tanımaz" sloganı ile Görme Engelliler Ulusal Satranç Etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi. Nazlıaka, "Yüzde 40 ve üzeri görme engelli olan, 18 yaşını doldurmuş görme engelli vatandaşlar, ikamet ettiği ildeki CHP İl Başkanlığı'na başvuru yaptı. 81 ilde görme engelli satranç oyuncuları arasında müsabakalar gerçekleşti. Müsabakalardan galip çıkan sporcuları 1,2 ve 3 Aralık'ta Ankara'da ağırlayacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenleyecekleri etkinliklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Yüzde 40 ve üzeri görme engelli olan, 18 yaşını doldurmuş görme engelli vatandaşlar, ikamet ettiği ildeki CHP İl Başkanlığı'na başvuru yaptı. 81 ilde görme engelli satranç oyuncuları arasında müsabakalar gerçekleştirilecek. Müsabakalardan galip çıkan sporcuları 1, 2 ve 3 Aralık'ta Ankara'da ağırlayacağız.

1 Aralık'ta görme engelli sporcularımız, refakatçileri ve Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılarımız ile akşam yemeğinde buluşacağız.

2 Aralık'ta sabah 10.00'da 81 ilden katılımcının olacağı etkinlik CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliğimiz, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in açılış 'hamlesiyle' ile başlayacak. Tüm gün yarışlar devam edecek. Finale kalan üç yarışmacı ise ödüllendirilecek. Yarışmaya katılan tüm oyunculara katılım belgesi ve madalya verilecek.

3 Aralık'ta da sabah ilk olarak tüm katılımcılar ile ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ziyaret edeceğiz. Anıtkabir'den TBMM'ye geçeceğiz. Yarışmada birinci olana şah, ikinci olana vezir, üçüncü olana ise kale kupası Sayın Özel tarafından CHP Grup Toplantısı sonunda TBMM'de takdim edilecektir."