Engin Altay'a TÜİK'ten Tazminat - Son Dakika
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Engin Altay'a TÜİK'ten Tazminat

CHP'li Engin Altay, TÜİK'e yönelik eleştirileri nedeniyle 10 bin TL tazminata mahkum oldu.

13.03.2025 23:08
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(İSTANBUL) CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eleştirmişti. TÜİK'in açmış olduğu hakaret davası Altay kaybetmişti. Mahkeme, Altay'ın itirazını kabul etmedi ve 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karara tepki gösteren Altay "TÜİK dava açtı, tazminat kazandı, işin ilginci mahkeme dokunulmazlık kavramından bihaber. Benden aldığı paralara TÜİK yöneticileri etik ve liyakat eğitimi alsın, paraları yetmezse ben öderim" dedi.

İstanbul Milletvekili Engin Altay hakkında, 3 Kasım 2022 tarihinde TBMM'de düzenlediği basın toplantısında TÜİK hakkın da eleştiride bulundu. Altay "Enflasyonun gerçeğini acıkmazsan memurun, işçinin, emeklinin sofrasından ekmek çalmış olursun, hırsızlık yapmış olursun" demişti. Bu açıklamaların ardından TÜİK, kurum ve yöneticilerine yönelik hakaret içerdiği iddia edilen ifadeler nedeniyle manevi tazminat davası açtı. Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Altay'ın ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı ve TÜİK'in kişilik haklarını ihlal ettiği kanaatine varıldı. Mahkeme, Engin Altay'ın TÜİK'e 10.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Karara hem davacı TÜİK hem de davalı Altay tarafından istinaf başvurusu yapıldı. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını onayarak her iki tarafın da itirazlarını reddetti. Altay, 10 bin TL manevi tazminatın yanı sıra, 3.248,00 TL manevi tazminat işlemiş faiz, 816,40 TL yargılama gideri, 226 TL yargılama gideri işlemiş faiz 9 bin 200 TL karşı vekalet ücreti ve 2 bin 537 TL karşı vekalet ücreti işlemiş faiz olmak üzere toplamda 26 bin 027 TL ödeyecek.

Altay karara sosyal medya hesabı X'den tepki gösterdi. "Benden aldığı paralarla etik ve liyakat eğitimi alsın" diyen Altay şunları söyledi:

"TBMM Genel Kurulunda TÜİK, memurun ve emeklinin sofrasından enflasyonu yanlış göstererek, bilinçli olarak kasıtlı olarak düşük göstermek suretiyle memurun ve emeklinin sofrasından ekmek çalmıştır. Ekmek! Rızık çalmıştır" demiştim. TÜİK dava açtı, tazminat kazandı, işin ilginci mahkeme dokunulmazlık kavramından bihaber. Benden aldığı paralara TÜİK yöneticileri etik ve liyakat eğitimi alsın, paraları yetmezse ben öderim"

Kaynak: ANKA

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