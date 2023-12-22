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Enkaz başında cebindeki bisküviyle yürekleri dağlamıştı, bisküviyi yediremediği oğlunun yanına gömüldü - Son Dakika
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Enkaz başında cebindeki bisküviyle yürekleri dağlamıştı, bisküviyi yediremediği oğlunun yanına gömüldü

Hatay'da depremde ailesini kaybeden baba, enkaz başında cebindeki bisküviyle evladının kurtarılmasını beklerken kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Baba, vasiyeti üzerine bisküviyle birlikte oğlunun yanına defnedildi.

Enkaz başında cebindeki bisküviyle yürekleri dağlamıştı, bisküviyi yediremediği oğlunun yanına gömüldü
22.12.2023 - 23:10,
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Enkaz başında cebindeki bisküviyle yürekleri dağlamıştı, bisküviyi yediremediği oğlunun yanına gömüldü

HATAY - Hatay'da enkaz başında cebindeki bisküviyle evladının kurtarılmasını bekleyen acılı baba, asrın felaketinde hayatını kaybeden ailesinin hasretine dayanamayarak kansere yenik düştü.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan 61 yaşındaki Şerif Ölmez'in 3 çocuğu ve eşi asrın felaketinde vefat etmişti. Cebindeki bisküviyle günlerce enkaz başında evlatlarının kurtarılmasını bekleyen baba, çocukları için sakladığı bisküviyle yürekleri dağlamıştı.

Ölmez, 48 yaşındaki eşi Halime, çocukları; 14 yaşındaki Cansu, 16 yaşındaki Savaş ve 3 yaşındaki Oktay'ın hasretine dayanamayarak asrın felaketinden 2 ay sonra kansere yakalandı. Yaklaşık 9 ay boyunca yaşam mücadelesini sürdüren acılı baba, geçtiğimiz Çarşamba günü hayatını kaybetti. Vefat eden Ölmez, evlatları ve 3 çocuğunun mezarının bulunduğu Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Ölmez, vasiyeti üzerine elinde bisküviyle kurtarılmasını beklediği 3 yaşındaki evladı Oktay'ın yanına defnedildi.

"Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik"

Hülya Karataş, babası Şerif Ölmez'in kardeşlerinin ve annesinin acısına dayanamayarak vefat etiğini belirterek "Acımız çok büyük, depremle başladı her şey. Kardeşlerimi, annemi kaybettikten sonra babacığımda rahatsızlandı. Acıya dayanamadı ve rahatsızlandı. Öğrendiğimizde yıkıldık ama kendisi bilmiyordu rahatsızlığını. Çok erken oldu gidişi, hasretlerine dayanamadı. Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik. Karaciğer kanseriydi" dedi.

"Küçük kardeşime çok düşkündü. Bisküvü verememişti, onun üzüntüsü vardı kendisinde Oktay'ın yanına gömüldü"

Karataş, babasının bisküvi vermek için kurtarılmasını beklediği Oktay'ın yanına gömüldüğünü belirterek "Acımız çok büyük, dün anlamadım ama bu gün yokluğunu daha çok hissediyorum. 2 kardeşim orada yatıyor, 1 kardeşim ve annem burada. Eşinin ve Oktay'ın yanına gömüldü. Küçük kardeşime çok düşkündü. Bisküvü verememişti, onun üzüntüsü vardı kendisinde Oktay'ın yanına gömüldü. İnşallah cennette kavuşmuşlardır. Şuanda 3 kardeşim, annem ve babam aynı mezarlıkta. 5'i yan yana yatıyor" ifadelerini kullandı.

"Vasiyeti üzerine, eşi ve çocuklarının yanına gömdük"

Hacıpaşa Mahallesi Muhtarı Burhanettin İpek, Şerif Ölmez'in vasiyetini yerine getirdiklerini ifade ederek "Öncesinde bir hastalığı veya başka bir şeyi yoktu. Depremden sonra ağırlığı taşıyamadı, çok üzüntüden dolayı birden rahatsızlandı. Dün vefat etti. Vasiyeti üzerine, eşi ve çocuklarının yanına gömdük. Ben onlara gitmek istiyorum demişti. Vasiyetini yerine getirdik. Çocuklarının ve eşinin yanında defnettik. Rabbim rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Enkaz başında cebindeki bisküviyle yürekleri dağlamıştı, bisküviyi yediremediği oğlunun yanına gömüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enkaz başında cebindeki bisküviyle yürekleri dağlamıştı, bisküviyi yediremediği oğlunun yanına gömüldü - Son Dakika
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