Erakçi, Bağdat'ta Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını ABD ve İsrail'e bağladı - Son Dakika
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Erakçi, Bağdat'ta Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını ABD ve İsrail'e bağladı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bağdat'ta İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdülati ile görüştü. Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Abdülati, Bağdat'taki buluşmada, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erakçi, bölgesel konulara ilişkin değerlendirmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki duruma değinerek, boğazın kapatılmasının ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda bulunmasından kaynaklandığını söyledi.

Ülkesinin gerilimi azaltmak için "sorumlu bir yaklaşımla diplomasiye bağlı" kaldığını dile getiren Erakçi, ABD tarafının "defalarca" anlaşmayı bozduğunu, varılan son mutabakatın üzerinden iki hafta geçince yine ABD tarafından ihlal edildiğini savundu.

Erakçi, arabulucular vasıtasıyla ABD ile yapılan son görüşmeler hakkında Mısırlı mevkidaşına bilgi verdi.

Arap Yarımadası'ndaki gelişmelerin de ele alındığı ?görüşmede Erakçi, Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki çatışmaları durdurmak için İran'ın her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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