Erakçi'den Fransa'ya Sert Yanıt - Son Dakika
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Erakçi'den Fransa'ya Sert Yanıt

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Fransa'nın insan hakları eleştirisine İsrail'e destekle yanıt verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "insan hakları" gerekçeleriyle ülkesi aleyhinde açıklama yayımlayan Fransa'ya, " İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve İran'a saldırganlığa verdiğiniz destek kendinize atfettiğiniz her türlü ahlaki üstünlüğü yok etti." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Fransa'nın İran'daki protestocuların idam edilmesine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Fransa'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısındaki tutumunu hatırlatan Erakçi, "Fransa gibi ülkeler dünyaya insan hakları ve uluslararası hukuk hakkında vaaz vermeyi bırakmalı. İkiyüzlülük bariz ve utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, "İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve İran'a saldırganlığa verdiğiniz destek kendinize atfettiğiniz her türlü ahlaki üstünlüğü yok etti." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve 26 ülkenin İran'da "protestocuların idam edilmesini ve keyfi gözaltıları" ortak bir açıklamayla kınadığını duyurmuştu. ???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İsrail, Fransa, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erakçi'den Fransa'ya Sert Yanıt - Son Dakika

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