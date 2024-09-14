Erasmus Öğrencileri Bodrum'da Kıyı Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Erasmus Öğrencileri Bodrum'da Kıyı Temizliği Yaptı

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Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Bitez sahilinde Erasmus öğrencileri ve gönüllü dalış ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Toplamda 175 kilogram atık toplanarak geri dönüşüm için merkezine gönderildi.

14.09.2024 11:15  Güncelleme: 13:25
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, Erasmus öğrencilerinin katılımıyla Bitez sahilinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle dün Bitez'de kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. Etkinlikte çeşitli ülkelerden ilçeye gelen Erasmus öğrencileri tarafından kıyı temizliği gerçekleştirilirken, belediyeye bağlı gönüllü dalış ekipleri de deniz dibini temizledi.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, belediye birim müdürleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri ekibi, Bodrum ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar ile Erasmus programından öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Temizlik çalışmasında denizden 120 kilogram atık çıkarılırken kıyıdan da 55 kilogram atık toplandı. Atıklar, Bitez Üç Fidan Parkı önünde sergilendi. Toplanan atıkların bir kısmı farkındalık oluşturmak için Bitez Üç Fidan Parkı'na yerleştirilen Atık Malzeme Depolama Heykeli'ne atıldı. Kalan atıklar ise geri dönüşümü yapılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erasmus Öğrencileri Bodrum'da Kıyı Temizliği Yaptı - Son Dakika

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