Tokat'ın Erbaa ilçesinde, boş arsada bulunan otların ateşe verilmesi sonucu yangının sıçradığı odunluk kullanılamaz hale geldi.
Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi'nde M.K, boş arsada bulunan otları tutuşturdu. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler, yan tarafta bulunan Mehmet Karakaş'a ait evin odunluğuna sıçradı.
Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu odunluk kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Yangın: Odunluk Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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