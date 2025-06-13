Erbakan'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Erbakan'dan İsrail'e Sert Tepki

13.06.2025 19:30
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Fatih Erbakan, İsrail'in İran'a saldırıları için askeri müdahale çağrısı yaptı ve Türkiye'yi uyardı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Siyonist İsrail terör örgütü insanlık dışı saldırılarla dur durak bilmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Artık sadece kınamak yetmez; askeri müdahale dahil tüm seçenekler masaya yatırılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan vilayetinde yer alan Tebriz kentine ve çevresine düzenlediği saldırılarda en az sekiz kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. İran merkezli yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Tahran'da da 78 kişi hayatını kaybetti. Saldırılara Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan sert tepki geldi.

Yazılı açıklama yayımlayan Erbakan şunları kaydetti:

"Vahşette ve soykırımda sınır tanımayan İsrail terör örgütü insanlık vicdanının Gazze'deki mazlumlara yardım ulaştırmak için ayağa kalktığı bir süreçte İran'a saldırıda bulunarak karşısına caydırıcı bir güç çıkarılmadığı, anlayacağı dilden karşılık verilmediği takdirde dur durak bilmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Soykırımcı Netanyahu'nun 'Osmanlı'nın yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek.' şeklindeki sözleri de İsrail terör örgütünün gerçek korkusunu ve aynı zamanda esas hedef olan ülkenin Türkiye olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur.

"İsrail'in İran'dan sonraki esas hedefinin Türkiye olduğu aşikardır"

İsrail'in İran'dan sonraki esas hedefinin Türkiye olduğu aşikardır. Siyonizm zihniyeti Arz-ı Mevud hedefinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir, etkili bir güçle bastırılmadığı takdirde de bu hedef doğrultusunda ilerlemeye devam edecektir. İran'a yönelik saldırının ayrıntıları İsrail terör örgütünün bu devletin en stratejik yerlerine sızabildiğini de ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda Türkiye için de üzerinde durulması gereken noktadır.

"İslam dünyasındaki ülkelerin yöneticileri konuşmaktan ve kınamaktan öteye gidememiştir"

İslam dünyasındaki ülkelerin yöneticileri ve uluslararası kuruluşlar bugüne kadar maalesef konuşmaktan ve kınamaktan öteye gidememiştir. Konuşmanın ve kınamanın zamanı çoktan geçmiştir. Biz Yeniden Refah Partisi olarak Siyonist terör örgütünün her türlü faaliyetine destek veren ABD'nin ülkemizdeki üslerinin derhal kapatılması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Benzer şekilde İsrail'i İran füzelerine karşı korumak için Malatya Kürecik'e kurulan radar üssünün de derhal kapatılması gereklidir.

"İsrail'e Türkiye üzerinden Azerbaycan petrolünün sevkiyatının da durdurulması çağrımızı yineliyoruz"

Ayrıca Siyonist İsrail'e Türkiye üzerinden Azerbaycan petrolünün sevkiyatının da durdurulması çağrımızı yineliyoruz. Türkiye bu kritik süreçte D-8 üyesi ülkelerin yöneticilerini acilen bir zirvede bir araya getirmeli ve artık İsrail'e askeri müdahale dahil tüm seçenekler masaya yatırılmalıdır. Askeri müdahale konusunun özellikle altını çiziyor ve bununla ilgili olarak şimdi değilse ne zaman? diyoruz. Siyonist İsrail tehdidine, yayılmacılığına karşı, Gazze'deki soykırıma karşı Türkiye öncülüğünde gerekli fiili adımlar acilen atılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erbakan'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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