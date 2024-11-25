Erbaş'tan Kadına Şiddet Mesajı - Son Dakika
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Erbaş'tan Kadına Şiddet Mesajı

Diyanet Başkanı Erbaş, Kadına Yönelik Şiddet Günü'nde mazlum coğrafyalardaki kadınlara dikkat çekti.

25.11.2024 13:18
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen bugün de ne yazık ki başta Filistin olmak üzere nice mazlum coğrafyalarda kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Erbaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazze'de soykırımlarına devam eden İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bugüne on binlerce kadını katlettiğini belirten Erbaş, "Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen bugün de ne yazık ki başta Filistin olmak üzere nice mazlum coğrafyalarda kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik teller ve zulüm duvarlarının ardında ölüm ve hayat arasında sıkışmış binlerce kadının ailelerinden, evlerinden ve tüm imkanlardan uzak yaşamaya çalıştığını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Tüm bu yaşananlara karşı insan hayatını önceleyen, emniyet altına alan ve bu konuda Müslümanları sorumlu kılan İslam medeniyetinin temsilcileri olarak kötülüğe karşı iyiliğin egemen olduğu bir dünyayı tesis etmek için takatimizin sonuna kadar gayret göstermeliyiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün vicdanları harekete geçiren bir duyarlılığa, etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının bu kötülüklerin son bulmasına vesile olmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erbaş'tan Kadına Şiddet Mesajı - Son Dakika

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