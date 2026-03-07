ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'nda hava savunma sistemleri faaliyete geçti, bölgede patlama sesleri duyuldu.
Irak'ın Erbil kenti semalarında kamikaze insansız hava aracı (İHA) görülmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.
Söz konusu İHA havada imha edildi.
Erbil'de dün patlama sesleri duyulmasının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi, 4 kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.
Erbil'de İHA'lar Düşürüldü
