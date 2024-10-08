Erciş Üzümü İçin 1.66 Milyon Çelik Dağıtıldı - Son Dakika
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Erciş Üzümü İçin 1.66 Milyon Çelik Dağıtıldı

Erciş Üzümü İçin 1.66 Milyon Çelik Dağıtıldı

Erciş'te bağcılığı yaygınlaştırmak için 4 yılda 1 milyon 660 bin üzüm çeliği çiftçilere verildi.

08.10.2024 12:48
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Van'ın Erciş ilçesinde, bağcılık kültürünün korunması ve Erciş üzümünün üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere 4 yılda 1 milyon 660 üzüm çeliği verildi.

Erciş'te, 4 yıl önce endemik bir tür olan Erciş üzümünün yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla proje başlatıldı.

Erciş Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, ziraat mühendisleri kontrolünde yetiştirilen asmalardan elde edilen üzüm çelikleri çiftçilere dağıtıldı.

Şimdiye kadar 1 milyon 660 bin üzüm çeliğinin dağıtıldığı ilçede yeni bağlar kuruldu, tadı, aroması, yaprak yapısı ve ince kabuklarıyla diğer türlerden ayrılan Erciş üzümünün üretim alanı genişletildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verilen Erciş üzümünün bağ bozumuna başlayan çiftçiler, elde ettikleri üzümü, üzümden yaptıkları pestil ve pekmez ile asma yapraklarını satarak ilçe ekonomisine katkı sunuyor.

"Katma değerini artırmayı hedefliyoruz"

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine, geçmişi Urartular dönemine dayanan endemik Erciş üzümünün üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Verdikleri desteklerle kurulan bağlarda yetişen üzümün toplanmasına başlandığını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Erciş üzümünden daha fazla gelir elde edilmesi için Valiliğimizin desteğiyle çiftçilerimize düzenli olarak üzüm çeliği dağıtımı yapılıyor. İlçe Tarım Müdürlüğümüzce çiftçilerimize bu yıl da 1 milyon 100 bin üzüm çeliği ulaştırdık. Bu desteklerle kurulan bağlarda 2 ya da 3 yıl sonra ürün hasadı yapılıyor. Ürünlerin daha kaliteli olması için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sürekli çiftçileri ziyaret ederek gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Erciş üzümünü bölgemize yayarak ekonomik ürün olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Üzümümüz genellikle tüketimde kullanılıyor ama sanayi ürününe dönüştürerek katma değerini artırmayı hedefliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla kokulu olan Erciş üzümümüzün pekmez çalışmasını yapıyoruz. Alternatif ürünlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz."

"Üzümün yok olmaması için elimizden geleni yapıyoruz"

Gölağzı Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Yılmaz, Kaymakamlık tarafından başlatılan projeden yararlanarak aldığı çeliklerle üzüm bağı kurduğunu dile getirdi.

Bağ bozumuna başladıklarını anlatan Yılmaz, "Üzümün yok olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar bunları yetiştirmeye çalışıyoruz ve çok memnunuz. İhtiyaçlarımız için olanı ayırıyor kalanını da satıyoruz. Takıldığımız konularda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden destek alıyoruz." dedi.

Ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özlek, yıllardır Erciş üzümü yetiştiriciliği yaptıklarını bildirerek, "Erciş üzümünün geçmişi yıllar öncesine dayanıyor. Kendine has aroması, tadı, ince kabuğuyla öne çıkıyor. Türkiye'de iç pazarda tüketilmekle beraber yıllara bağlı olarak yurt dışına da gönderiliyor. Erciş üzümü bölge için büyük bir ekonomik öneme sahip. Her yıl 1500-2 bin ton üzüm hasadı yapılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erciş Üzümü İçin 1.66 Milyon Çelik Dağıtıldı - Son Dakika

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