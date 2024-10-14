Erdal Erzincan Adıyaman'da Dayanışma Konseri Verdi

Güncel

Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi'nin düzenlediği dayanışma konserinde, Erdal Erzincan binlerce izleyiciyle buluştu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklerimize hız kesmeden, ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü bu topraklar, kültürün, müziğin, sanatın, edebiyatın ve medeniyetin topraklarıdır. Bu toprakların evlatları türkülerle teselli bulur, halaylarla omuz omuza geleceğe köprü kurar, umut kurar" dedi.

Adıyaman'da düzenlenen dayanışma konseri kapsamında Erdal Erzincan sahne aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği Eğriçay Parkı'nda düzenlenen Erdal Erzincan konserinde Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehirdeki kültürel zenginlikleri canlandıracak iki önemli projeyi açıkladı. Konserde Erdal Erzincan, Adıyaman'da bağlama kampı düzenleyeceğini müjdelerken, Başkan Tutdere ise şehre yeni bir amfi tiyatro kazandıracaklarını duyurdu.

"Erdal Bey halkın sanatçısı, sizin sanatçınız"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kenti kültür ve sanatla anılan bir şehir haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Dosso Dossi Holding ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen İtalyan Ressamlar Sergisi ve Kitap Günleri organizasyonlarını hatırlatan Başkan Tutdere, kültürel etkinliklerin giderek arttığını vurguladı. Erdal Erzincan ve diğer konserlerdeki kalabalığın kendisini mutlu ettiğini kaydeden Başkan Tutdere, bugüne kadar yapılan tüm konserlerin dayanışma konseri olduğunun altını çizdi. Tutdere, "Bugün Adıyaman bir başka güzeldi. Bugüne kadar bu sahnede yer alan bütün sanatçılarımız, bir kuruş para almadan sadece ve sadece Adıyaman için geldiler, dayanışma için geldiler. Bugün de aynı duyguyla aramızda Erdal Erzincan var. Erdal Bey halkın sanatçısı, sizin sanatçınız. Ona teşekkür ediyorum, sağ olsun. Biz Adıyaman Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklerimize hız kesmeden, ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü bu topraklar, kültürün, müziğin, sanatın, edebiyatın ve medeniyetin topraklarıdır. Bu toprakların evlatları türkülerle teselli bulur, halaylarla omuz omuza geleceğe köprü kurar, umut kurar" diye konuştu.

Amfi tiyatro müjdesi

Başkan Tutdere, Millet Bahçesi'nde yapılması planlanan amfi tiyatro için çalışmalara başlandığını belirtti. Bu projeyle birlikte, kentte kültürel etkinliklerin daha rahat bir ortamda gerçekleştirileceğini dile getiren Tutdere, "Erdal Erzincan hocamızla o amfide yeniden bir araya geleceğiz." dedi.

Konser esnasında Erzincan, yaz döneminde bir bağlama kampı düzenleyeceği müjdesini vererek, " Nemrut Dağı'na çıkıp, tüm dünyaya buradan seslenelim. Türkülerimizin organik yanını, bu topraklarda derinlemesine hissetmek çok önemli. Bu bölgenin kültürüne sahip çıkan gençlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Sanatın toplumu bir araya getirme gücüne dikkat çeken Erdal Erzincan, "Sanatla ayağa kalkacağız, sanatla yürüyeceğiz. Bu sazın gölgesinde olmak birçok şeyi çözecektir. Türkülerimiz, kültürümüz bizim en büyük hazinemizdir" dedi.

Konserin sonunda, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sanatçı Erdal Erzincan'a çiçek takdim etti. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinin simgesi olan saat kulesinin minyatürünü hediye ederek sanatçıya teşekkür etti.