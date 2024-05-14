Erdek'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı - Son Dakika
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Erdek'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı

Erdek\'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Haftası kutlamaları başladı. Ali Haydar Sarı Sahil Bandı'ndan kortej eşliğinde başlayan Gençlik Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Öğrenciler Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı ve marşlar söyledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Bandırma Genç Ofisi öğrencileri konser verdi.

14.05.2024 09:35
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

İlçede, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Ali Haydar Sarı Sahil Bandı'ndan kortej eşliğinde başlayan Gençlik Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler, marşlar söyledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Bandırma Genç Ofisi öğrencileri tarafından konser verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erdek'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı - Son Dakika
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