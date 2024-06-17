Erdek'te Kadın, Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdek'te Kadın, Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde Hazal A, ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Süleyman D arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman D, Hazal A'yı bıçakla yaraladı. Kadın, sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Süleyman D'nin sorgusu devam ediyor.

17.06.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde Hazal A, ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Süleyman D, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman D, Hazal A'yı bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Süleyman D'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

Balıkesir, Bandırma, Erdek, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdek'te Kadın, Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
09:08 Uyarılar kar etmiyor Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti Uyarılar kar etmiyor! Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
00:03 Kızıldeniz’de tansiyon yüksek Husiler, biri ABD’ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı
09:33 Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış
09:23 Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı Yardımına eski Başkan Obama koştu Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu
08:38 Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu
08:07 İsrail’e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 11:14:12. #1.11#
SON DAKİKA: Erdek'te Kadın, Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement