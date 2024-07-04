Erdek'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Erdek'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada, ilçe girişinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan U. ağır yaralanırken, arkasındaki yolcu Samet C. ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası yolun trafiğe açılması için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

04.07.2024 09:35
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İlçe girişinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Erdek girişinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu yaralandı.

Motosiklet sürücüsü Furkan U. kafasından aldığı darbeyle ağır yaralanırken arkasındaki yolcu Samet C. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri kazazedeleri ambulansla önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ardından da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici marifetiyle çekilirken itfaiye ekipleri de kaza sonrası yolu temizleyerek yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.

Aynı noktada daha önce de çok sayıda trafik kazası meydana gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdek'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdek'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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