Erdi Arslan: Engelleri Aşan Kaleci - Son Dakika
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Erdi Arslan: Engelleri Aşan Kaleci

Erdi Arslan: Engelleri Aşan Kaleci

Doğuştan engelli Erdi Arslan, ampute futbolu ile dünya ve Avrupa şampiyonu oldu.

23.10.2024 11:39
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DOĞUŞTAN sağ kolu dirsek hizasından olmadan dünyaya gelen, antrenörlerinin 'Futbola yeteneğin var ama profesyonel olarak oynayamazsın' dediği Erdi Arslan (35), azmiyle dikkat çekiyor. Çocukluk hayalini Ampute Milli Takımı'nda kalecilik yaparak gerçekleştiren ve 2022'de dünya şampiyonu, geçen sene Avrupa şampiyonu olan Arslan, "Ampute futbolla tanıştıktan sonra hayatım bambaşka bir yere evrildi. Bu benim için gurur verici. Yeni ampute kaleciler İzmir'den çıksın istiyorum" dedi.

Erdi Arslan, 1989 yılında sağ kolu dirsek hizasında olmadan dünyaya geldi. Küçükken her çocuk gibi kendisinin de futbolcu olma hayali olduğunu belirten Arslan'ın bu spora olan sevgisini gören ailesi, bir spor okuluna yazdırdı. Zaman geçtikçe antrenörlerin futboldaki yeteneğini gördüğünü belirten Arslan, yaşadıklarını, "Artık bir karar vermeleri gerekiyordu. Çünkü bir çocuk olarak bedensel engelli olduğum için profesyonel futbolcu olamayacağımı bilmiyordum. Bir gün antrenman öncesi bana, 'Yeteneğin var ama profesyonel olarak oynayamazsın' dedi. Bu bende hayal kırıklığı yarattı ve bir çöküş yaşadım. Ancak daha sonra ampute futbolla tanıştım. Hayatım bambaşka bir yere evrildi. Bunun sonucunda da kaleci olarak 2016 yılında ampute futbolda Milli Takım'a kadar yükseldim" diye anlattı.

Futbol hayatına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden Arslan, 'Futbol oynayamaz' dedikleri noktada, ampute Milli Takımı'nda da olsa oynayacak aşamaya gelmenin kendisi için önemine dikkati çekerek, "2022'de Dünya Şampiyonu, geçen sene ise Avrupa Şampiyonu oldum. Şu an milli bayrağımızı temsil ediyorum. Bu benim için gurur verici" dedi.

'4 SENE ÖNCE GOL YEMEME REKORUM VAR'

Ampute Futbol Milli Takımı ile ilk hedeflerinin zirvede kalmak olduğunu söyleyen Arslan, "Çünkü 'Dünyada, ampute futbol Türkiye'den sorulur' gibi bir sloganımız var. Bu sloganı devam ettirmek istiyoruz. Ayrıca takımda genç arkadaşlarımız var. Onlara rol model olmak istiyorum. Yeni ampute kaleciler İzmir'den çıksın istiyorum. Kalecilik çok zor. Çünkü sizden sonra başka bir oyuncu yok. Yaptığınız bir hata, gol oluyor. Ancak küçüklükten beri de hep kaleciliğe hevesim vardı. Küçük yaşlarda her ne kadar bir kolum olmasa da arkadaşlarım istediğim için hep beni kaleye geçirirlerdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bana böyle bir fırsat sundu. Futbolda da kolu olmayan kaleye geçiyor, ayağı olmayan oyunda oynayabiliyor. Yaklaşık 4 sene önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gol yememe rekorum vardı. Bir sezonda hiç gol yemedim. Geçen yıl Türkiye Kupası'nda final oynamıştık. Bu sene 'Süper Kupa Finali'ne katılmaya hak kazandık. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 'Süper Kupa Finali'ne hazırlanıyoruz. İlimizi de en iyi şekilde temsil edip kupayla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

'LİGDE GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMAYI VE İLK ÜÇTE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Erdi Arslan'ın çok istekli ve azimli olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Evren Uyanık (42), "İlk geldiği günden itibaren kendini belli eden, bir ışık olduğunu gösteren bir arkadaşımız. Antrenmanlarımız dışında dahi özel hoca ile ekstra çalışmalar yapıp kendi gelişimini çok kısa sürede tamamlayıp Milli Takım'a kadar yükselip Avrupa Şampiyonluğu ve bir Dünya Şampiyonluğu yaşayacak kapasiteye çok kısa bir sürede geldi. Ancak en önemli etmen de Erdi'nin ailesinin de arkasında, destek olması. Biz de hocası olarak gurur duyuyoruz. İyi ki böyle çocukları yetiştiriyoruz. Ailelerden isteğimiz; böyle arkadaşlarımızı, gençleri, çocukları bizlere yönlendirmeleri. Şimdi takım olarak Süper Lig'deyiz. Takımımız geçen sene Türkiye Kupası'nda ikinci oldu. Ligde, 6'ncı sırada bitirdik. Bu sene başında lig başlamadan önce Süper Kupa müsabakamız olacak. Şu anda antrenmanlara başladık. Ligde güzel bir başlangıç yapmayı ve ilk üçte bitirmeyi istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Güncel, Futbol, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdi Arslan: Engelleri Aşan Kaleci - Son Dakika

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