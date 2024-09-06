Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Batı Şeria'daki sivil protestoları bastırma girişimini güçlü bir şekilde kınadı. Erdoğan, yapılan bu barbarca müdahalelerin uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirterek, Filistin halkının haklı mücadelesine destek verdi. Türkiye'nin, bu tür ihlallere karşı duruşunu sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.
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7.09.2024 05:49:27. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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