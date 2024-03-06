Erdoğan: Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız - Son Dakika
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Erdoğan: Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız

Erdoğan: Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ mitinginde yaptığı konuşmada, emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacaklarını söyledi. Erdoğan, terörle mücadelede Elazığ'ın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kararlı olduğunu belirtti.

06.03.2024 19:13
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Elazığ mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Harput'un başından gün eksik olmaz. Vatana vermeye can eksik olmaz. Yiğit'tir, cömerttir öyle bilinir, Gakgoş'un adından şan eksik olmaz. Gün bugündür, durma davran Gakgoş'um. Sana gıpta eder devran Gakgoş'um." sözleriyle başlayan Erdoğan, Elazığlıları, "Gönlü Fırat gibi coşkun Elazığ; toprağını erenlerin, evliyaların, şehitlerin beklediği Elazığ; Balakgazilerin destan yazdığı, ilk fetihleri gören ecdadımızın emanetini Türkiye Yüzyılı'na taşıyan Elazığ..." diye selamladı.

Meydanda 65 bin vatandaşın bulunduğunu belirten Erdoğan, "65 bin Gakgoş'un olduğu yerde Elazığ seçimlerini kim kazanır? Evvelallah Gakgoşlar kazanır." ifadelerini kullandı.

Elazığ'a geçen yıl 1 Nisan'da geldiğini hatırlatan Erdoğan, bu ziyaretinde deprem konutlarının temelini attıklarını, önceki afet konutlarının kuralarını çektiklerini, akşam da depremzedelerle beraber iftar yaptıklarını ifade etti.

Yine Ramazan-ı Şerif'in öncesinde olunduğunu, pazar sahur, pazartesi iftar yapılacağını belirten Erdoğan, bu vesileyle 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremleri ve diğer depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad etti.

Yaklaşık 11 ay sonra bir kez daha Elazığ'da bulunmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, Elazığ'ın mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 56, cumhurbaşkanlığında ise şahsına yüzde 67,2 oranında destek verdiğini anımsattı.

Erdoğan, "Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde oy oranlarıyla Gakgoşlar bir kez daha bu kardeşinin yanında yer aldı. Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Alandaki pankartları okuyan Erdoğan, "31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Gakgoşlardan aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz. Elazığ'ın yine tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bu meydan bana Elazığ'ın bana gümbür gümbür geleceğini söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Irak'taki operasyonlarımızda hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla ilerliyor"

Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elazığ desteğini bizden esirgemediği sürece hiç kimse Türkiye'nin bileğini bükemez, zaten bükemiyorlardı. Sizlerden aldığımız güçle ülke ve millet düşmanlarına kaçtıkları dağları saklandıkları mağaraları dar ediyoruz, dar. Bunların inlerine giriyor muyuz? Gabar'da girdik mi? Tendürek'te girdik mi? Bundan sonra da gireceğiz. Bu milletin evlatlarına asla ihanet edilmez, edilemez. Sınırlarımız içinde veya hudutlarımız dışında nerede bir terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar terörle çatışmalarla karakol ve köy baskınlarıyla anılan yerlerde hamdolsun artık huzur ve güven hakim. Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarımızda Cudi'de, yaylalarımızda bugün ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinden turistler korkusuzca geziyor. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, hepsini temizledik. Yılın 365 günü 7 gün 24 saat operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Sınırlarımızın dışındaki terör bataklıklarını da yavaş yavaş kurutuyoruz. Birilerinin, bölücü örgüte Suriye'de bir teröristan kurdurma hayalleri vardı. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planları yırtıp attık.

Aynı şekilde Irak'taki operasyonlarımız da hamdolsun hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla ilerliyor. Allah'ın izniyle orada da güzel neticeler alacağız. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız. Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız."

"Türkiye üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmediler"

Elazığ'ın terörle mücadelede en çok şehit veren iller arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, Elazığlı vatan evlatlarının canları ve kanları pahasına bölücü alçaklara karşı yıllarca, kahramanca mücadele ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim hepsinden razı olsun hepsinin ruhunu şad eylesin. Can verdiler ama canlarından aziz bildikleri cennet vatanımıza alçakları uğratmadılar, Türkiye üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmediler. Elazığlı yiğitlere ve emanetlerine olan minnet borcumuzu inşallah terörü sonsuza dek bitirerek ödeyeceğiz. Türkiye terörle mücadele konusunda hiç olmadığı kadar kararlı, azimli ve bir dirayetlidir. Her zaman söylüyorum, söz konusu vatanımızın bekası, milletimizin bütünlüğü, huzur ve emniyetiyse bizim kimseyi gözümüz görmez." şeklinde konuştu.

İradesine ve istiklaline sahip çıkan Elazığ'a teşekkür eden Erdoğan, can veren tüm şehitleri rahmetle yad etti, gazilere sağlıklı ömür diledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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