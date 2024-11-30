Erdoğan Konuşurken İsrail'le Ticareti Protesto Eden 9 Kişiye, ''Cumhurbaşkanına Hakaret''Ten Gözaltı ve Soruşturma - Son Dakika
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Erdoğan Konuşurken İsrail'le Ticareti Protesto Eden 9 Kişiye, ''Cumhurbaşkanına Hakaret''Ten Gözaltı ve Soruşturma

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşurken ''Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor'' diye İsrail'le ticareti protesto eden 9 kişi gözaltına alındı. Haklarında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla işlem yapılan protestocuların gözaltı süresi de bir gün uzatıldı.

30.11.2024 16:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" temasıyla gerçekleştirilen TRT World Forum 2024'ün açılışında yaptığı konuşma sırasında dün protesto edildi. Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'le ticaret yaptığı iddiasıyla protestoda bulunan kişilere, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız" ifadeleriyle yanıt verdi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi salonda, kongre merkezi önünde de sloganlar atan 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen protestocuların gözaltı süresinin de bir gün uzatıldığı öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "29 Kasım 2024 tarihinde Şişli ilçesi İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen TRT World Forum 2024 programı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla saat 14.00'da program başlamış, saat 15.30'da toplantının yapıldığı salon içerisinde döviz açarak ve bağırarak protesto eden Ş.Y. ve E.T. ile slogan atmak üzere hazırlık yaptığı belirlenen G.E. ve M.Ö. isimli şahıslara müdahale edilerek şahıslar yakalanmıştır. Saat 16.00 sıralarında ise İstanbul Kongre Merkezi önü arama noktasına gelerek protesto amaçlı toplanan grubun slogan atmaya başlaması üzerine şahıslara eylemlerinin yasal olmadığı ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmasına rağmen uyarıları dikkate almayarak slogan atmaya devam eden M.S.E., F.M.E., F.D.G., C.A. ve C.U. isimli şahıslar da yakalanmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

Erdoğan Konuşurken İsrail\'le Ticareti Protesto Eden 9 Kişiye, \'\'Cumhurbaşkanına Hakaret\'\'Ten Gözaltı ve Soruşturma
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan Konuşurken İsrail'le Ticareti Protesto Eden 9 Kişiye, ''Cumhurbaşkanına Hakaret''Ten Gözaltı ve Soruşturma - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • MUHAMMED EBZAL:
    Atın içeri 0 1 Yanıtla
  • Adem Saruhan:
    Yuhh artık. Ne alakası var? Bırak hakareti adli işlem yapılacak olay bile değil. Vatandaş ülkede hiçbirşeyi protesto edemeyecek mi? Medeni şekilde Eleştiremeyecek mi? 0 0 Yanıtla
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