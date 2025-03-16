Erdoğan ve Trump’tan Kritik Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, ABD'den yeni dönemde terörle mücadele konusunda, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini, CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu iletti. Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini de kaydetti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD'nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye'nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu, bunun Suriyelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını aktardı.

Erdoğan, ABD'den yeni dönemde teröre mücadele konusunda, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini, savunma sanayi alanında iki ülkenin işbirliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.