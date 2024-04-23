Erdoğan ve Özel Arasında Sıcak Bir Sohbet Gerçekleşti - Son Dakika
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Erdoğan ve Özel Arasında Sıcak Bir Sohbet Gerçekleşti

Erdoğan ve Özel Arasında Sıcak Bir Sohbet Gerçekleşti

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, baş başa görüşme öncesi TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonu sırasında ilk temaslarına ilişkin, 'Sayın Cumhurbaşkanı Genel Başkanımızın sağlığını sordu, ameliyatlarının nasıl geçtiğini sordu. Sıcak bir sohbetti' ifadelerini kullandı.

23.04.2024 22:10
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(ANKARA) - CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, baş başa görüşme öncesi TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonu sırasında ilk temaslarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı Genel Başkanımızın sağlığını sordu, ameliyatlarının nasıl geçtiğini sordu. Sıcak bir sohbetti" ifadelerini kullandı.

TBMM'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon sırasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tören salonunun yanındaki Mermerli Salon'a davet etti. Özgür Özel'in yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Özel ve salondaki diğer siyasi parti liderleriyle bir süre sohbet etti.

Çay ve kurabiye ikramı yapılan sohbetin sona ermesinin ardından Murat Emir, gazetecilerin sorusu üzerine, Özel'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiğini söyledi.

Murat Emir, "Sayın Cumhurbaşkanı Genel Başkanımızın sağlığını sordu, ameliyatlarının nasıl geçtiğini sordu. Şu anda gözlerinin nasıl olduğunu sordu. Cumhurbaşkanı'na beni de söyledi. Gözleriyle ilgili bir sohbet gerçekleşti. Operasyonu ben yapmıştım. Sıcak bir sohbetti. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle önümüzdeki hafta bir uygunluk durumuna göre bir görüşme gerçekleşebileceğini ifade etti. Sayın Genel Başkanımız da mutlulukla bunun olabileceğini söyledi. Bundan sonra özel kalemler arasında bir iletişim olacak ve baş başa görüşme gerçekleşecek."

"Yer belli mi" sorusu üzerine Murat Emir, bu konuda herhangi bir şey konuşulmadığını söyledi.

"Mermerli Salon'a Sayın Cumhurbaşkanı mı davet etti" sorusuna Murat Emir, "Evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine biz icabet ettik" karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan ve Özel Arasında Sıcak Bir Sohbet Gerçekleşti - Son Dakika

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