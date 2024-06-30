Ereğli\'de Denizde Mayın Tespit Edildi

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde karadan 60 metre açıkta, denizin 5 metre derinliğinde tespit edilen mayın nedeniyle sahil şeridine ve denize girişler yasaklandı. SAS komandoları, mayının yerinde imhası için çalışma başlattı.

Ereğli- Alaplı yolunun plajlar mevkiinin 60 metre açığında, 5 metre derinlikte şüpheli cisim görenler, dün akşam saatlerinde ihbarda bulundu. Olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için plajlar bölgesine ve denize girişler yasaklandı. İncelemede, şüpheli cismin Ukrayna menşeili mayın olduğu belirlendi. Polis ve zabıta ekipleri karada, Sahil güvenlik ekipleri denizde güvenlik önlemi aldı. Bölgeye Sualtı Savunma (SAS) komandoları sevk edildi. Komandolar, mayının yerinde imhası için çalışmalara başlarken, denize gelenleri polisler geri çevirdi. Plajların boş kaldığı bölgede çalışmalar sürüyor.