Sakarya'nın Erenler ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AFA 043 plakalı panelvan, Sakarya Caddesi üzerindeki köprülü kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada panelvanda bulunan 6 kişi yaralandı, haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erenler'de Panelvan Devrildi: 6 Yaralı - Son Dakika
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