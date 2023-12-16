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Erkek Şiddetinden Hayatını Kaybeden Nursena Kozan'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Erkek Şiddetinden Hayatını Kaybeden Nursena Kozan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen Nursena Kozan'ın cenazesi, 'Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak' diyen annesi ve kadınlar tarafından cenaze aracına kadar taşındı. Şüpheli tutuklandı.

16.12.2023 - 09:55,
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ANKARA'nın Sincan ilçesinde eski eşi Şafak Şahin (36) tarafından öldürülen Nursena Kozan (25) son yolculuğuna uğurlandı. Kozan'ın annesi Gülay Tek ve kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek, cenazeyi cenaze aracına kadar taşıdı.

Tandoğan Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde Şafak Şirin, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 4 yaşındaki kızının annesi Nursena Kozan ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Şafak Şirin, yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Ağır yaralanan Nursena Kozan, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Kozan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Nursena Kozan için bugün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kozan'ın annesi Gülay Tek ve babası Erdal Kozan, kızlarının tabutu başında taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Gülay Tek ve bazı kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek, Kozan'ın cenazesini cenaze aracına kadar taşıdı. Kadınlardan bazıları ise kısa süreli 'Kadına şiddete hayır? ve 'Şiddet gösteren erkekler yok olsun' sloganları attı. Nursena Kozan'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alına Şafak Şirin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şafak Şirin, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

Erkek Şiddetinden Hayatını Kaybeden Nursena Kozan\'ın Cenazesi Toprağa Verildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erkek Şiddetinden Hayatını Kaybeden Nursena Kozan'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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