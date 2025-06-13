Ermenistan, İsrail'in İran saldırısını kınadı

(ANKARA) - Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "İran'a yönelik tek taraflı saldırı son derece endişe vericidir. Özellikle müzakerelerin bir sonraki turu öncesinde gerçekleşen bu saldırı, barışçıl çabaların yanı sıra genel bölgesel istikrar ve küresel barışı da tehlikeye atmaktadır" açıklamasını yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İran'a yönelik tek taraflı saldırı son derece endişe vericidir. Özellikle müzakerelerin bir sonraki turu öncesinde gerçekleşen bu saldırı, barışçıl çabaların yanı sıra genel bölgesel istikrar ve küresel barışı da tehlikeye atmaktadır. Bu tür eylemleri kınıyor, düşmanlıkların derhal durdurulması ve uluslararası hukuka bağlılık çağrısında bulunuyoruz."