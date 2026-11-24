Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği ile Türk Gastroenteroloji Derneği Kayseri Şubesi'nin katkılarıyla "Endoskopi Hemşireliği Sempozyumu" gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Merkezi'ndeki sempozyuma dair değerlendirmelerde bulunan ERÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülten Can Sezgin, gastroenteroloji ve endoskopi alanının tıptaki teknolojik gelişmelerin hızlı ve yoğun olduğu bilim dallarının başında geldiğini belirtti.

Endoskopik işlemlerin sadece tanısal değil, aynı zamanda tedavi edici ileri düzey girişimsel işlemler olduğunu, tecrübe ve eğitim gerektirdiğini belirten Sezgin, "Hasta tanı ve tedavisinde önemli bir yeri olan endoskopik işlemlerde endoskopi hemşireliğinin rolü ve sorumluluğu tartışılmaz. Bu doğrultuda endoskopi hemşireleri için güncel kalmak, yeni gelişmeleri takip etmek ve deneyimleri paylaşmak önemli olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla sempozyumu düzenlediklerini belirten Sezgin, sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.