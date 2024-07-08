Erzincan'da devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı

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Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

C.A'nın (33) kullandığı 49 AAF 413 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Refahiye kara yolu Kızıliniş mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile S.A. (29), A.A. (6), M.A. (8) ve Y.A. (17) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.