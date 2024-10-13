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Erzincan'da Köy Yolları Kışa Hazır

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Erzincan'da 2024 yol yatırımları kapsamında 150 km köy yolu yapım çalışmaları tamamlandı.

13.10.2024 17:23
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Erzincan'da kış öncesi köy yollarındaki çalışmalar tamamlandı

ERZİNCAN - Erzincan İl Özel İdaresinin 2024 yol yatırımı programı kapsamında Erzincan merkez köyler ve ilçe köylerine gerçekleştirilen 150 km yol yapımını tamamlandı.

2024 yol yapımı kapsamında çalışmalar kış öncesi tamamlandı. Merkeze bağlı köylerden Ahmetli köyüne 2,5 km, Elma köyüne 2 km, Ergan köyüne 1,5 km, Kılıçkaya köyüne 5 km, Pınarönü köyüne 1,5 km yol yapımı tamamlandı.

Erzincan Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat yaptığı yazılı açıklmada, "Valimiz Hamza Aydoğdu'nun talimatları ve destekleri doğrultusunda 2024 yılı yatırım programı dahilinde merkez köylerde ve ilçe köylerimizde taleple üzerine asfaltlama çalışmalarımızı yaptık. Yapılan çalışmalarımız kapsamında; Erzincan Çayırlı ilçesi Çataksu, Ortaçat, Mirzeoğlu ve Yürekli köylerine gurup yolu 3,2 km, Çataksu Erbaş köyü 1,5 km, İliç ilçesinde, Ortatepe köyü 5,3 km, Sarıpınar köyü 7,7 km, Çiftlik köyü 1,2 km, Çobanlı köyü 3 km, Holukçu köyü 4,5 km, Güngören köyü 6 km, Kemah ilçesinde, Hakbilir köyü 9 km, Kemaliye ilçesinde Efeler köyü 1 km, Salkımlı Yapraklı mezrası 1,5 km, Avcılar köyü 3,5 km, Armağan köyü 1,5 km, Sarıkonak Harmankaya gurup yolu 15 km, Çukurçimen köyü 1,5 km, Refahiye ilçesinde Ekeçik Çukurçınar gurup yolu, Madendere gurup yolu, Yurtbaşı Şahaloğlu grup yolu 25 km, Ekecik köyü 4 km, Tercan ilçesi Karakışla gurup yolu 6 km, Kızılca Kuzuören köy yolu 14 km, Üzümlü ilçesi Pelitli köy yolu 5,5 km, Esenyurt köyü 2,2 km, Ocakbaşı köyü 1,1 km, Çayıryazı köy yolu 4,1 km, Çardaklı köyü 4,5 km, Demirpınar köyü 500 Metre, Otlukbeli ilçesinde Umurlu Bayburt gurup yolu 5 km toplam 150 km genişlikleri artırılarak 7 metre platform genişliğine çıkartılarak yollarda modern iş makineleri ve ekipmanları kullanılarak alt yapısı kumlanan satı kaplama asfalt serimi ile güçlendirilen yollar kalite standartlarına uygun bir şekilde çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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