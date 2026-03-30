Erzurum'a 678 Milyon Liralık Araç Filosuyla Hizmet

30.03.2026 21:10
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 678 milyon liralık yeni araç filosunu tanıttı. Hizmet seferberliği devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 678 milyon liralık araçlar için "20. Araç Filosu Tanıtım Programı" düzenledi.

Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki yatırım seferberliğinin devam ettiğini söyledi.

Araç filosunun kentin gelişim ve değişimine katkı sunacağını belirten Sekmen, "170 araçtan oluşan 678 milyon liralık yatırımımız kadim şehrimize hayırlı olsun. 12 yıl boyunca sadece merkeze değil, ilçelerimize, mahallelerimize ve mezralarımıza kadar her bir noktaya dokunduk." dedi.

Sekmen, hizmet üretmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Bugün sadece araç filosunun açılışını yapmıyor, aynı zamanda bu ekonomik süreçte AK belediyeciliğin, Cumhur İttifakı'mızın nasıl hizmet ürettiğini bir kez daha deklare ediyoruz. 'Erzurum'a sözümüz var.' diyerek çıktığımız kutlu yolculuğun bir kez daha ete kemiğe büründüğü andır. Şimdiye kadar ürettiğimiz dev araç filomuz, gönül belediyeciliğimizin, millete adanmışlığımızın, gayretimizin, çaba ve özverimizin en güçlü şahididir." diye konuştu.

Sergilenen araçların millete verilmiş sözler olduğunu dile getiren Sekmen, şöyle devam etti:

"Unutulmamalıdır ki bu şehir, hizmetin ve emeğin en dürüstünü, gayretin en güzelini hak ediyor. Biz de 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla her adımımızı bu anlayışla attık. Şehrimize kazandırdığımız yatırım ile ekonomik süreçlerde mali disiplinle nasıl hizmet ürettiğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. İşte gönül belediyeciliği budur. Geldiğimizde dedik ki 'Bu şehir geri kalmayacak, bu şehir hizmetle büyüyecek.' Çok şükür geldiğimiz noktada bu sözümüzü bir bir tutmanın huzurunu yaşıyoruz."

Sekmen, bir belediyenin ekipmanlarıyla güçlü olacağını ifade ederek, "Bir belediyenin gücü lafla, sosyal medya ile değil, sahadaki ekipmanları, makine parkı ve hizmet hızındaki kapasitesiyle ölçülür. Bu noktada farkımızı ortaya koyuyoruz. Durmayacağız, yorulmayacağız, üreteceğiz ve çalışacağız. Bu filo ile Erzurum'un her köşesine daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü hizmet götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve ilçe belediye başkanları araç filosunun açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
