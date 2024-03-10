Erzurum\'da 133 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 133 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl beşincisi organize edilen Acı Ot Festivali'nde yöresel otlar ve ürünler beğeniye sunuldu. Bodrum Belediyesi ve OYDER işbirliğiyle düzenlenen festivalde, yöresel ürünler satışa sunuldu. Festivalde, konserler, halk oyunları gösterileri, yemek workshopları ve el sanatları standları da yer aldı.
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenildi. Teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyet sonrası öz eleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hakem Erkan Özdamar'ın değerli bir hakem olduğunu söyledi ve takımının defansif oyununu vurguladı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Dörtyol ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkede yeni bir dönem başlatmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Uysal, Türkiye'yi üreten bir ülke yapmayı hedeflediklerini ve vatandaşların sesi olacaklarını vurguladı.
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Batman'da alt ve orta gelir grubu vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için çözüm üreteceklerini açıkladı. Ceylan, ayrıca mahallelerde kreş açacaklarını, gençlere etüt ve kurs merkezleri sağlayacaklarını, evlilik yapacak çiftlere çeyiz desteği vereceklerini ve ulaşım sorununu çözeceklerini belirtti. Ayrıca, Batman'ı daha güzel bir şehir haline getirmek için park alanlarını artıracaklarını, kent meydanları oluşturacaklarını ve kentsel dönüşümle depreme dayanıklı bina stoklarını artıracaklarını söyledi.
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İş insanı Nasuh Özdemir'in İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 89 yaşındaki hayırsever babası Celal Özdemir, aile üyeleri ve vatandaşların katılımıyla defnedildi. Celal Özdemir, yaptığı hayır işleriyle tanınıyordu ve ömrünü ilim ve hayır işlerine adamıştı.
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