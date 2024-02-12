Erzurum\'da çığ altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde yol açma çalışması sırasında üzerine çığ düşen iş makinesinin operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa (39), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Bucuğa'nın çığdan bir süre önce cep telefonuyla sosyal medyadan sürücüleri, "Tipi olan yollara girmeyin. Görüntüyü alamadığınız yere girmeyin" diyerek uyardığı ortaya çıktı.
Olay, 7 Şubat günü saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesinin Başkurtdere mevkisinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yapılan yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Tonlarca kar, iş makinesini önüne katıp, 80 metrelik uçuruma sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinin operatörü 3 çocuk babası Muhammet Yusuf Bucuğa, ekiplerin çalışmasıyla yaralı çıkarıldı. Omuriliğinde ve vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan Bucuğa, ambulansla getirildiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bucuğa, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Muhammet Yusuf Bucuğa'nın cenazesi öğlende Palandöken ilçesindeki Hacı Selim Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aziziye İlçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Bucuğa'nın babası Suat Bucuğa, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Yıllardır belediyenin karla mücadele ekibinde yer alan Muhammet Yusuf Bucuğa'nın, çığdan bir süre önce cep telefonuyla sosyal medyadan sürücüleri uyardığı ortaya çıktı. Bucuğa'nın, "Çevremde çok şoför var. Çok yola giden insan var. Buradan bir iş makinesi operatörü olarak, bir arkadaş, bir dost, bir akraba olarak herkese bir tavsiyede bulunuyorum. Görmediğiniz yollarda yola çıkmayın. Tipi olan yollara girmeyin. Görüntü alamadığınız yere girmeyin. Bizim gözümüzde de kızıl ötesi ışın yok. Ondan sonra kalıyorlar, arıyorlar mahsur kaldık, donduk, öldük. Biz canımızı düzde bulmadık ki. Ben gelmişim ama burada ben de mahsur kaldım. Şimdi beni kim gelip buradan kurtaracak? Göz gözü görmüyor. Adam çıkmış arabayla servis yapıyor. Kendi canını düşünmüyor musun, başkalarının canını düşün arkadaş" dediği görüldü.
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