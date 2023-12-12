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Erzurum'da çocuk bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da çocuk bıçakla yaralandı

Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesinde bir çocuk, kavga ettiği kişi tarafından bıçakla yaralandı. Olayın ardından çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Erzurum\'da çocuk bıçakla yaralandı
12.12.2023 - 17:13,
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Erzurum'da bir çocuk, kavga ettiği kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile Y.E.Y. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, bıçakla Y.E.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Yakutiye, Erzurum, kavga, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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