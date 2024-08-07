Erzurum'da eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Erzurum'da eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

Erzurum'da eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında kendini savunduğunu ve pişmanlık duyduğunu belirtti.

07.08.2024 16:58
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Erzurum'da eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zülküf B. (46) tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, olay esnasında evde olan babası Abdullah ile kız kardeşleri Rabia, Selin ile Remziye B. de Diyarbakır'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktuller Kadriye ile kızı Asude Helen B'nin yakınları ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanık Zülküf B. savunma yaptı.

Önceki beyanlarını kabul eden ve bir hususta düzeltme yapmak istediğini belirten Zülküf B, "Önceki ifadem sırasında kızımın ve eşimin öldüğünden haberim yoktu. Kızım Asude Helen, üniversiteye hazırlanmasından dolayı zarar görmemesi için bıçakla üzerime geldiğini söylememiştim. Kızım olayda bıçakla bana saldırmaya çalıştı, ben de ondan aldığım bıçakla kendimi savundum. Bıçağı ondan alırken elimden yaralandım bunu önceki ifademde belirtmemiştim." dedi.

Eşiyle evde yaşadığı tartışmayı anlatan ve olayın pişmanlığını yaşadığını belirten sanık B, "Ben ne yapsam eşim ve kızım geri gelmez. Olaydan etkilenen 3 çocuğum var, eşimin ailesi ve benim ailemden af diliyorum." diye konuştu.

Sanık B, 1994'te İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve son yıllarda psikiyatr ilaçları kullandığını ancak olaydan birkaç gün öncesine kadar ilaçlarını almadığını söyledi.

Sanığın babası Abdullah B. ve kız kardeşi Rabia B. ise olayın ilk anını görmediklerini belirtti.

Maktul Kadriye B'nin erkek kardeşi Abdulkadir Kaya ile anne Fahriye Kaya'nın dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Maktulün yakınları adliye çıkışında açıklama yaptı

Maktul Kadriye B'nin kardeşi Abdulkadir Kaya, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu anlatarak, "Bugün ablamın ve yeğenimin öldürülmesine ilişkin ilk duruşma yapıldı. 2 canımızı kaybettik, bundan öte ağrımıza giden namusla itham edilmesi. Şükürler olsun 109 bin 664 bulgu incelendi ve hiç birisinde hiç kimseyle gönül ilişkisi olmadığı ortaya çıktı. Bundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerine yer verdi.

Kadriye B'nin kız kardeşi Mine Kaya da kardeşi ve yeğeninin haksızlığa uğradığını savunarak, kardeşinin bir terfi meselesi yüzünden öldürüldüğünü belirtti.

Olay

Erzurum'da 14 Mart'ta, Yunus Emre Mahallesi Sancak Caddesi Sancak Sitesi'ndeki evde Zülküf B. (46), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Kadriye B. (44) ve kızı Asude Helen B'yi (20) bıçaklayıp aracıyla kaçmıştı.

Çat ilçesi istikametindeki yolda yakalanan Zülküf B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, olay yerinde yaşamını yitiren anne ve kızının cenazeleri de Yeni Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verilmişti.

Sanık Zülküf B. Palandöken ilçesinde bir lisede coğrafya öğretmeni olarak, öldürdüğü eşi de Erzurum Şehir Hastanesinde ebe olarak çalışıyordu.

Davanın iddianamesinde, sanık Zülküf B'nin eşi ve kızına yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

erzurum, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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